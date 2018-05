Drugspand dicht na vrieskisten vol MDMA

BRAKEL - Een pand aan de Kooihoek in Brakel moet drie maanden dicht omdat er drie vrieskisten vol drugs zijn gevonden. Burgemeester Rehwinkel heeft de eigenaar laten weten dat het pand op slot gaat.

In maart vond de politie in het pand een werkend drugslaboratorium met drie vrieskisten met MDMA. De totale hoeveelheid die werd gevonden was ruim 125 kilo.

Gevaar voor openbare orde

Met de sluiting van het pand, de schuur en een gedeelte van het terrein wil burgemeester Rehwinkel een einde maken aan de drugsgerelateerde activiteiten vanuit het pand.

'Wij nemen deze maatregel om productie, gebruik, verstrekking en handel in drugs tegen te gaan. Panden waar drugs aanwezig zijn hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten in de omgeving. Dit levert een ernstig gevaar voor de openbare orde op. Om dit in de toekomst te voorkomen, sluit ik het pand voor drie maanden', aldus burgemeester Rehwinkel.

