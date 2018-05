Deel dit artikel:











Verdachte en slachtoffer steekpartij Wichmond kenden elkaar Foto: Ginopress

WICHMOND - De man die in de nacht van woensdag op donderdag is aangehouden na een steekpartij in Wichmond (gemeente Bronckhorst) is een bekende van het slachtoffer. Hij zou de 35-jarige vrouw in een huis aan de Dorpsstraat hebben neergestoken.

Na een zoektocht met een helikopter en speurhond werd de 43-jarige verdachte rond 2.00 uur aangehouden. Hij zou een uur daarvoor de 35-jarige vrouw hebben neergestoken. De man moest ook naar het ziekenhuis voor verwondingen die hij zichzelf had toegebracht. Beiden zijn buiten levensgevaar. Zorgboerderij De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In ieder geval is duidelijk dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Volgens getuigen gaat het om een cliënt en een medewerkster van een zorgboerderij, maar de politie kon dit niet bevestigen. De 43-jarige man wordt na zijn behandeling in het ziekenhuis ingesloten voor nader verhoor. Zie ook: Vrouw gewond bij steekpartij Wichmond Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl