'Windmolens langs Pleijroute draaien waarschijnlijk begin volgend jaar'

ARNHEM - Als alles meezit, draaien er begin volgend jaar vier windmolens langs de Pleijroute (N325) bij Arnhem. Dat verwacht David Willemsen van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, een van de initiatiefnemers van windpark Koningspleij.

Er moet nog wel een hobbel worden genomen: de gemeente Westervoort heeft bezwaar aangetekend tegen de windmolens. Westervoort vindt dat Arnhem te weinig rekening heeft gehouden met de inwoners van Westervoort. Die gemeente maakt zich onder meer zorgen over geluidsoverlast en slagschaduw.

De Raad van State buigt zich 20 juli over de zaak. Meestal wordt er binnen zes weken uitspraak gedaan. Willemsen verwacht dat de bezwaren van Westervoort van tafel worden geveegd. 'Ik ga ervan uit dat we ons werk goed hebben gedaan.' Er liggen 1500 pagina's onderzoek aan ten grondslag, zei hij eerder.

Zo komt het er ongeveer uit te zien langs de Pleijroute (de tekst loopt door onder de video):

Omwonenden beslissen mee

Bovendien wijst Willemsen erop dat er goed naar omwonenden geluisterd is en wordt. De zogenoemde omgevingsraad praat onder mee over de keuze van de windturbines. Ook komt er een fonds. Met geld uit dat fonds kunnen omwonenden projecten in hun buurt starten.

Drie van de vier windturbines zijn een burgerinitiatief. 472 mensen hebben zich inmiddels aangemeld voor een aandeel. In de zomer komt er een wervingscampagne. 'Rond de 750 à 800 zou erg mooi zijn.' Maar minder is volgens Willemsen geen ramp; er zijn ook mensen die meerdere aandelen hebben. De vierde windmolen wordt ontwikkeld door het bedrijf Raedthuys en zal de energie opwekken voor Industriepark Kleefse Waard.

Als de Raad van State groen licht geeft, wordt volgens Willemsen eind dit jaar met de bouw begonnen.

Zie ook: