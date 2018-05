Uniek 'Gastenboek' van Duitse Luftwaffe toegevoegd aan collectie Airborne Museum

OOSTERBEEK - In het Airborne Museum Hartenstein is momenteel een vermoedelijk gastenboek van het Duitse Nachtjagdgeschwader 1 van de Luftwaffe uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Dit unieke exemplaar werd onlangs door een particulier in permanente bruikleen gegeven aan het museum.

Dit 'gastenboek' werd getekend door bezoekers van het Duitse Nachtjagdgeschwader 1 van de Luftwaffe en is voorzien van diverse handgetekende ‘cartoons’ en foto’s van personen en gebeurtenissen. De Duitse Nachtjagdgeschwader 1 van de Luftwaffe werd opgericht in juni 1940 en was een eenheid van nachtjagers. Deze piloten vlogen hoofdzakelijk in de nacht waarbij navigeren erg lastig was.

Hoofdkwartier Duitse Nachtjagdgeschwader 1

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de nachtjagers perioden gelegerd op vliegveld Deelen. Hier was ook het hoofdkwartier van de eenheid. Het is aannemelijk dat dit “gastenboek” werd bijgehouden door een lid van dit hoofdkwartier. De eerste inschrijving in het boek was in oktober 1940, de laatste in april 1945. Vergaderingen van de officieren van de eenheid werden in het boek genoemd, maar ook feestjes en de komst van ‘entertainers’ uit Duitsland.

In juni 1942 bestond de eenheid twee jaar. De aankondiging voor een feestelijke bijeenkomst in dit kader is te zien op de opengeslagen pagina die te zien is in het Aiborne Museum. Op de aankondiging is te zien hoe Wolfgang Falck, commandant van de eenheid, in Deelen op zijn ‘nest’ zit terwijl andere onderdelen uitvlogen over Europa. Daarnaast een gedicht waarin wordt verteld over de commandant van het Nachtjagdgeschwader en zijn ontmoeting met Reichsmarschall Hermann Göring.



Mysterie

Het 'gastenboek'werd onlangs aan het Airborne Museum Hartenstein in permanente bruikleen gegeven. Sammy Roording: “Wij troffen het boek na het overlijden van een verre oudtante op een zolder in Haarlem aan. We hadden al snel door dat het mogelijk een uniek historisch stuk zou kunnen zijn. We zijn dan ook meteen naar het Airborne Museum gegaan voor verder onderzoek en advies. Vanwege hun grote interesse, kennis en kunde, hadden we direct het idee dat het boek daar in goede handen is. Helaas blijft het tot op heden onduidelijk hoe een boek uit Deelen in Haarlem op een zolder terecht kan zijn gekomen, maar wie weet wordt dat mysterie in de toekomst nog opgelost.”



Multi-perspectief

Het Airborne Museum presenteert sinds 2009 naast het geallieerde perspectief (Brits en Pools) ook het Duitse perspectief. Dit gebeurt vanuit een zogenaamd multi-perspectief omdat het belangrijk is om vanuit een brede context het verhaal te kunnen begrijpen. Persoonlijke verhalen en objecten helpen daar bij. Deze verschuiving van de strategische en materiële aspecten van gebeurtenissen naar het persoonlijke verhaal in de periode van de Tweede Wereldoorlog in Nederland is een gedeeld onderwerp en gezamenlijke uitdaging van veel oorlog- en verzetsmusea in Nederland.



Schenkingsvitrine

Het 'gastenboek' van de Nachtjagdgeschwader 1 van de Luftwaffe is tot en met augustus 2018 te zien in de aanwinstvitrine van het Airborne Museum Hartenstein.



Bron foto: Het Gelders Archief