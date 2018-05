De meikever te lijf met een bouwlamp en een vet sopje

'Ze tasten de bomen aan en daar hebben we hinder van', legt bewoner Arend Heideman uit terwijl naast hem zes meikevers dood in een teiltje met sop drijven.

Hij ontdekte de kevers toen bomen wegkwijnden en vrijwel de hele heg verdween. 'Toen zijn we gaan spitten en ontdekten we in de grond engerlingen, de larven van de meikevers. Die zijn we toen rigoureus een aantal jaren gaan verwijderen. En we zijn begonnen met het vangen van de meikevers, vanaf eind april, begin mei. Die aantallen zijn nu schrikbarend toegenomen. De bomen in de omgeving, met name eiken, zijn nu kaal.'

En dus is echtgenote Arrie druk in de weer met een bouwlamp en een sopje. 'Ze komen 's avonds rond kwart voor tien aanvliegen. Vaak vliegen ze naar het licht toe. Ze vliegen nu tegen de bouwlamp aan en dan vallen ze in een teil met sop. Je moet niet gewoon water doen, dan blijven ze leven en dat is zielig. Dit is vette sop met Dreft. En dan zij ze zo dood. Tja, je moet iets doen om de bomen en de hagen te beschermen...'

De meikever lust alles

Hoe zit het eigenlijk met de meikever? Entomoloog Milou van Silfhout weet er alles van. 'De meikever leeft als larve wel drie tot vier jaar in de grond. Ze eten voornamelijk wortels van gras, maar ook struikjes, bomen, moestuinen - eigenlijk alles wat ze tegenkomen. Ze zijn polyfaag, dat betekent dat ze meerdere soorten planten eten. Op een gegeven moment worden ze volwassen en vliegen ze uit. Dat is eind april, begin mei. En dan beginnen ze aan de loofbomen. De eik is favoriet, maar ook bijvoorbeeld lindes. Ze vinden heel veel lekker.'

Is de meikever werkelijk zo'n groot probleem? 'Het ligt eraan', zegt Van Silfhout. 'Het kan een groot probleem zijn als er zulke grote aantallen zijn, dan kunnen ze de bomen kaalvreten. Meestal komen ze niet in zulke grote aantallen voor, maar we weten dat de Achterhoek vrij bekend is met de meikever. Er is veel grasland waar de engerlingen in kunnen zitten en er zijn veel loofbomen waar de volwassen meikevers kunnen eten. En de grond is hier goed: hoge zandgronden met lage waterstand, dus de engerlingen kunnen goed overwinteren. Er is weinig kans op bevriezing.'

Ingrijpen is verdedigbaar

Leuk vindt Van Silfhout het niet dat de meikever de dood vindt in een sopje, maar ze heeft er wel begrip voor. 'Ik ben entomoloog en ik zie ze liever niet dood. Maar ik begrijp natuurlijk dat als het hier zo erg is er een paar worden weggevangen. Maar ik geloof niet dat ze helemaal weg zullen gaan.'

Is het goed om in te grijpen? Van Silfhout aarzelt: 'Dat ligt aan de situatie, denk ik. Als het zo erg is dat de bomen compleet kaal zijn, dan is dat natuurlijk niet goed voor de bomen. En volgend jaar ook niet voor de meikevers, want die hebben dan geen eten meer. Dus, eh, je zou kunnen ingrijpen.'

Gazons wat minder fraai

Ook in de gemeente Bronckhorst zorgt de meikever voor overlast. Vooral de engerling is de boosdoener, met name in Vorden. Maar er is weinig aan te doen, zegt wethouder Antoon Peppelman. Behandelen is kostbaar en het heeft nauwelijks effect, zegt hij. 'We hebben ervoor gekozen even niets te doen.'

En dat gaan de inwoners merken. 'De plantvakken en de gazons komen er wat minder fraai bij te liggen. We gaan wel wat vaker schoffelen om het onkruid en dergelijke weg te houden. We hopen dat als de planten afgestorven zijn, dat er ook geen voedingsbodem meer is voor de meikever om nieuwe eitjes neer te leggen. Zodat het over een jaar of drie à vier wellicht opgelost is.'

Maar mogelijk lost het probleem zich vanzelf op. Peppelman: 'We hopen dat ze ergens anders naartoe vliegen.'