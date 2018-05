Nachtwacht-conflict Barneveld duurt voort, zandsculptuur staat er nog steeds

Van Ee ligt al langere tijd met de gemeente Barneveld in de clinch vanwege de zandsculptuur van de Nachtwacht. Deze zandsculptuur staat op grond met een agrarische bestemming en dat mag niet van de gemeente. Die legde Van Ee een dwangsom op, als de sculptuur niet voor 23 april weg zou zijn. Van Ee weigert pertinent.

'Het beeld trekt veel bezoekers, zelfs ramptoeristen die het sculptuur graag willen zien. Daar zal alle media-aandacht ook aan hebben bijgedragen', vertelt Van Ee tegen Omroep Gelderland.

Hij ligt nog steeds in de clinch met de gemeente. 'We zijn er nog niet over uit. Er hangt mij nog steeds een dwangsom van zo'n 20.000 euro boven het hoofd. En ik ga nu nog steeds niet betalen.'

Houten versie

Daarnaast is Van Ee druk bezig met zijn houten versie van De Nachtwacht. 'In de tweede week van juli komen er weer zes topkunstenaars om een aantal poppen te maken die in het schilderij staan. Dan hebben we in totaal 12 houten sculpturen en daarmee is de Nachtwacht dan echt af.'

Voorkomen van nieuwe conflicten

De gemeente Barneveld bevestigt dat de sculptuur er nog steeds staat en geeft Van Ee nog tot 4 juni om te betalen. Daarna wordt het geld geïnd via een invorderingsprocedure. De gemeente laat verder weten dat de twee partijen contact hebben over het bestemmingsplan en het voorkomen van nieuwe conflicten.

