Deel dit artikel:











Flinke sloopplannen Bloemenbuurt Didam Foto: REGIO8

DIDAM - Montferland en woningbouwvereniging Plavei willen meer dan zeventig woningen in de Bloemenbuurt in Didam slopen. De bewoners zijn woensdag per brief geïnformeerd.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Er zijn veel ontwikkelingen waar wij rekening mee moeten houden, zoals de vergrijzing. We zien dat het aantal ouderen en kleinere huishoudens in Montferland toeneemt. Nu staan er bijna alleen ruime eengezinswoningen', stelt de woningbouwvereniging in de brief. ‘'Plavei heeft daarom meer typen woningen nodig. Ten tweede moeten woningen veel duurzamer worden.'



De huurwoningen die volgens de conceptplannen worden gesloopt staan onder meer aan de Rozenstraat, Goudsbloemstraat en de Zonnebloemstraat. Het gaat in de het eerste voorstel om zeker zeventig woningen. Naast de sloop willen de gemeente en Plavei ruim 130 woningen renoveren. Bovendien wil men meer groen in de toekomstbestendige wijk inpassen. Ingrijpende plannen Montferland en Plavei stellen dat de plannen nog niet definitief zijn, maar benadrukken wel dat er gesloopt moet worden. Om de ingrijpende plannen toe te lichten zijn de betreffende bewoners uitgenodigd voor informatieavonden op maandag 28 en dinsdag 29 mei. Deze avonden zijn uitsluitend bedoeld voor de bewoners van huizen die op de slooplijst staan.



Naast de avonden is Plavei van plan de bewoners thuis te bezoeken en hen te ondersteunen op weg naar een oplossing. Eind 2018 moeten de plannen, eventueel na aanpassing, definitief worden. De uitvoering start op zijn vroegst in 2020.