Nieuwe fiets- en wandelkaart Noord-Veluwe

NUNSPEET - Op initiatief van Staatsbosbeheer verschijnt eind deze maand een nieuwe fiets- en wandelkaart voor de Noord-Veluwe.

Stichting Nunspeet uit de Kunst/VVV heeft hier ook op voorhand naar gekeken en ideeën aangedragen.

'We zijn blij met deze nieuwe kaart. Er staan een aantal nieuwe wandelroutes op. Het bestrijkt een veel groter gebied dan de huidige wandelkaart en het mooie is ook nog dat zowel het wandelen als het fietsen in één kaart is gecombineerd', vertelt Corina Methorst-de Groot namens Stichting Nunspeet uit de Kunst.