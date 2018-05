Haal je planga maar tevoorschijn, het wordt erg warm dit weekend

WAGENINGEN - Het wordt aankomend weekend goed warm in onze provincie, dus de snelle zonnebrillen mogen weer uit de kast. Een hittegolf krijgen we nét niet.

Vanaf zaterdag schieten de temperaturen omhoog. Zo wordt het zaterdag en zondag 29 graden. Maandag weer 28 graden en dinsdag weer 29. 'Net niet genoeg voor een hittegolf,' zegt Jordi Bloem van MeteoGroup.

Met een hittegolf moet het minstens vijf dagen 25 graden zijn waarvan drie er warmer moeten zijn dan 30 graden. 'Dat halen we net niet, maar het kan dit weekend zeker als een hittegolf aanvoelen.'

Bloem sluit niet uit dat er plaatselijk wel sprake is van een hittegolf. 'De officiële metingen vinden bijvoorbeeld plaats in de schaduw en voldoen aan bepaalde eisen. Zeker in de grote steden zoals Arnhem en Nijmegen en ook in de rest van de provincie in de zon zal de temperatuur wel boven die 30 graden uitkomen.'

Het weer voor de komende dagen (tekst gaat verder onder de video)

Het blijft begin volgende week ook lekker weer. 'Dinsdag kan het ook nog wel een fijne dag worden maar dat is afhankelijk van een storing die onze provincie binnenkomt.' Als de storing het land intrekt kan het nog lange tijd erg aangenaam blijven. 'En dat allemaal in de lente, de echte zomer moet nog beginnen.'

Wat is een planga?

Een planga is straattaal voor een snelle zonnebril. De bril wordt een van de trends voor deze zomer genoemd. Rapper Donnie is op Instagram een van de aanjagers van deze hippe brillen.

Foto: Instagram rapper Donnie

