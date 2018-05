Star Wars-masker op en blazen maar: jeugdleden fanfare Hedel zetten zich in voor open dag

Hoornblazer Bas Heesakkers (11) heeft geholpen bij de organisatie van de dag. 'Ik denk dat de kinderen die komen kijken het leuker vinden, omdat kinderen meestal dezelfde smaak hebben.'

De kinderen kregen deze keer alle taken toebedeeld. Voorzitter van de fanfare, Remco de Haan, is erg trots op zijn jongste leden. 'De organisatie is echt volledig door henzelf gedaan, inclusief de dingetjes die vergeten zijn', lacht Remco. 'Maar dat geeft ook helemaal niks.'

Ik ben een Stormtrooper, want we gaan ook Star Wars spelen. Bas Heesakkers (11 jaar)

Met deze opzet hoopt de fanfare meer kinderen aan te trekken. 'Vandaag hebben we het thema fantasie gekozen en iedereen heeft een pak aan', vertelt Bas met op zijn hoofd een Star Wars masker. 'Ik ben een Stormtrooper, want we gaan ook Star Wars spelen.'

De gedachte achter deze ludieke organisatiewijziging, is dat de kinderen samen op een andere manier bezig zijn met de muziekvereniging. 'Ze hebben nu ook achter de schermen mogen werken. Dat is heel leuk om te zien én natuurlijk goed voor de vereniging!' voegt Remco toe.

Bas hoopt andere kinderen tijdens de open dag zover te krijgen om ook muziek te komen maken.

Meer over Bas en de fanfare in Hedel vanavond in het TV Gelderland-programma De Fanfare, vanaf 17.35 uur (elk uur herhaald)