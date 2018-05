Examens en lessen verplaatst na grote brand in ROVC Ede

EDE - Technisch opleidingsinstituut ROVC verplaatst examens en lessen na de grote brand dinsdagavond in het pand aan de Galvanistraat in Ede.

De examens van vanmorgen worden gehouden in 50/50 Hotel Belmont aan de Goorsteeg in Ede. De zogeheten F-gassenexamens van zaterdag 26 mei, woensdag 30 mei en zaterdag 2 juni zijn bij Aeres Tech aan de Zandlaan.

De lessen op de Galvanistraat zijn in ieder geval voor deze week afgelast. Het practicum I&I F-gassen van vrijdag is ook verplaatst naar Aeres Tech aan de Zandlaan. Warmtepompinstallaties - werking en toepassing in Ede is geannuleerd.

Wat betreft de cursusgroep Operationeel management in Ede: les 5 van 28 mei wordt verplaatst naar 25 juni. De locatie van de overige data (4, 11, 18 en 25 juni) worden nog bekendgemaakt.

Door de brand is het pand van het ROVC grotendeels verwoest. Vlammen sloegen tientallen meters hoog uit het dak. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

