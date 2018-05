Gemeentebelang levert twee wethouders in Nunspeet

NUNSPEET - Marije Storteboom en Mark van de Bunte zijn namens Gemeentebelang de kandidaat-wethouders in Nunspeet voor de komende vier jaar.

Storteboom is al wethouder voor Gemeentebelang en wil de komende periode haar werk voortzetten. Van de Bunte is nieuw in het college.

Gemeentebelang bedrijft lokale politiek sinds 1946 en zit sinds 1986 onafgebroken in het college. Het leveren van twee wethouders is een mijlpaal in de geschiedenis van de partij. De twee worden op 31 mei voorgedragen in de raadsvergadering.

Storteboom (38) studeerde Bestuurskunde in Den Haag, heeft bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en ook bij verschillende gemeentes gewerkt. Voor Gemeentebelang was ze steunfractielid en na de verkiezingen van 2014 is zij gekozen als raadslid. In 2016 werd ze voorgedragen als wethouder voor Gemeentebelang en in 2018 als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij woont met haar man en kinderen in Nunspeet, waar zij opgroeide.

Van de Bunte (28) is eveneens een geboren en getogen Nunspeter en studeerde Bedrijfscommunicatie aan de universiteit van Leuven. Hij werd in 2010 lid van de redactiecommissie van Gemeentebelang, schreef in 2012 het jubileumboek en sloot gaandeweg aan bij Jong Gemeentebelang. Niet veel later volgde een rol in de steunfractie en begin 2016 werd hij penningmeester in het bestuur van Gemeentebelang. In 2017 werd hij voorzitter.