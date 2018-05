Inbrekers slopen sleutelkastjes van de muur

EDE - Sleutelkastjes op de buitenkant van een muur zijn niet meer veilig voor criminelen. De politie in Ede kreeg de afgelopen maand meerdere meldingen over vernielde kastjes.

Dieven breken het kastje van de muur om zo bij de bedrading aan de achterkant te komen. Ze proberen zo kortsluiting te veroorzaken waardoor de deur uiteindelijk opengaat.

De kastjes staan vaak bij appartementencomplexen voor ouderen, garages of andere bedrijven. De eigenaar stopt de sleutel in het kastje en draait de sleutel om. Zo gaat automatisch een deur of rolluik open.

De politie geeft als tip mee dat deze kastjes in de muur moeten worden gebouwd. Hierdoor kunnen de inbrekers niet bij de achterzijde en dus niet bij de draden komen.