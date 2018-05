Deel dit artikel:











Vrouw gewond bij steekpartij Wichmond Foto: Ginopress

WICHMOND - Bij een steekpartij in een huis in Wichmond (gemeente Bronckhorst) is in de nacht van woensdag op donderdag een vrouw gewond geraakt.

Het steekincident was rond 1.00 uur aan de Dorpsstraat. Na een zoektocht met speurhond en helikopter konden agenten een verdachte aangehouden. Over de aanleiding is nog niets bekendgemaakt, maar volgens omstanders gaat het om een cliënt en een medewerkster van een zorgboerderij. De politie komt in de loop van de dag met meer informatie over het incident. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl