College Bronckhorst krijgt drie wethouders De drie beoogde wethouders met v.l.n.r. Hofman, Blaauw en Buunk. Foto: Radio Ideaal

HENGELO - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Bronckhorst telt straks drie wethouders, dat is er één minder dan nu het geval is. De partijen leveren straks elk één wethouder. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid benadrukt.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB), VVD en GroenLinks hebben, nu het coalitieakkoord bijna rond is, hun kandidaat-wethouders gepresenteerd. Dit zijn Evert Blaauw uit Zelhem voor GBB, Willem Buunk uit Steenderen voor de VVD en Paul Hofman voor GroenLinks. Omdat Hofman in Doesburg woont, gaat hij de raad toestemming vragen om daar te blijven wonen. Het coalitieakkoord wordt naar verwachting deze week afgerond.