Asbest komt vrij bij brand op camping

AALST - Bij een brand op camping De Rietschoof in Aalst (gemeente Zaltbommel) is maandagochtend asbest vrijgekomen. Dat wijst onderzoek door de brandweer uit.

Het deel van de camping waar asbesthoudend materiaal ligt is afgezet met linten. Bij de brand ging een chalet in vlammen op. Na de brand zijn stukjes asbesthoudend materiaal direct neergedaald rondom het chalet.

Het asbest is te herkennen als kleine grijze stukjes. Asbest kan als het ingeademd of aangeraakt wordt schadelijk zijn voor de gezondheid. De gemeente raadt daarom aan de stukjes niet aan te raken en er niet doorheen te lopen. Zo kan het asbest zich niet verspreiden en zo makkelijk worden opgeruimd.

Het kankerverwekkende materiaal wordt naar verwachting nog voor het weekend opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

Inwoners van Aalst of campinggasten in de omgeving van de Rietschoof met vragen over asbest en mogelijke risico’s voor de gezondheid, kunnen contact opnemen met GGD Gelderland-Zuid: 088-1447144.