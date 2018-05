Komt de belevingsvlucht van vliegveld Lelystad over uw huis?

ARNHEM - Tijdens de belevingsvlucht van de vliegroutes voor Lelystad Airport op woensdag 30 mei komt een Boeing 737 van Transavia zeker vier keer over de Veluwe. Dat blijkt uit de routes die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gepubliceerd.

Met die routes kunnen inwoners van Gelderland, Overijssel en Flevoland ervaren hoe het is als een vliegtuig overkomt op een hoogte tussen de 1800 en 2700 meter. De vlucht is tussen 15.30 uur en 21.30 uur.

Een onderzoeksbureau gaat op 11 locaties onder de routes geluidmetingen uitvoeren. Inwoners en toeristen kunnen hun ervaringen over de belevingsvlucht online doorgeven.

Lees hieronder wanneer het vliegtuig waar boven Gelderland vliegt. Klein voorbehoud: als het slecht weer is gaat de vlucht niet door. De doorkomsttijden zijn een indicatie en kunnen afwijken. De kaartjes zijn het best te bekijken op een computer. Gedetailleerde kaartjes zijn te vinden op www.belevingsvlucht.nl.

1. Daling aankomstvlucht vanaf Tiel (15:32)

15:34 - Rhenen

15:35 - Renkum

15:35 - Bennekom

15:36 - Ede/Wolfheze

15:38 - Otterlo/Hoenderloo

15:40 - Beekbergen en Klarenbeek

15:43 - Wachtgebied Lochem/Barchem

15:55 - Dalfsen/Zwolle Noord

2. Stijgend vertrekvlucht vanaf Lelystad (16:51)

16:52 - Dronten

16:53 - Elburg/Kampen

16:54 - Wezep/Stadshagen/Hattem

16:55 - Wapenveld

16:55 - Heerde

16:57 - Oene (doorstijgen naar 2700 meter)

16:59 - Teuge/Twello/Klarenbeek

17:02 - Eerbeek

3. Stijgend vertrekvlucht vanaf Lelystad (17:25)

17:28 - Biddinghuizen

17:29 - Elburg/Kampen

17:30 -Wezep/Stadshagen/Hattem

17:31 - Wapenveld

17:32 - Heerde

17.32 - Oene (doorstijgen naar 2700 meter)

17:33 - Teuge/Twello/Klarenbeek

17:35 - Beekbergen

17:36 - Hoenderloo/Otterlo

17:37 - Ede/Bennekom/Wolfheze 17:39

17:41 - Rhenen/Wageningen

4. Dalend aankomstvlucht vanaf Rhenen

18:00 - Rhenen/Wageningen

18:02 - Ede/Bennekom/Wolfheze

18:04 - Hoenderloo

18:05 - Beekbergen en Klarenbeek

