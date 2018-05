'Arnhemse moskee niet betaald door het buitenland'

ARNHEM - Arnhem heeft geen moskeeën die door conservatieve moslimlanden worden gefinancierd. Dat heeft burgemeester Marcouch van Arnhem maandagavond gezegd. Dat deed hij tijdens de politieke avond na vragen van de SP.

Vorige maand berichtten NRC en Nieuwsuur dat zeker dertig moskeeën in Nederland de afgelopen jaren financiering aanvroegen in Koeweit en Saudi-Arabië of daadwerkelijk geld ontvangen uit deze landen. Het zou gaan om miljoenen euro's. De rijksoverheid wist dit, maar hield deze informatie al die tijd onder de pet.

'Fundamentalisme komt met geld de gebedshuizen in'

'Met het geld wordt ook het moslimfundamentalisme de gebedshuizen binnengebracht. Het is duidelijk dat de samenleving in het algemeen en de moskeebezoeker in het bijzonder tegen deze uiterst conservatieve haatpredikers moet worden beschermd', vond oud-wethouder en SP'er Gerrie Elfrink. Reden voor hem om de kwestie in de Arnhemse raad aan de orde te stellen.

Burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) ging schoorvoetend akkoord met het verzoek van Elfrink om de raad schriftelijk te informeren over de stand van zaken rond radicaliserende jongeren in Arnhem. Maar zei Marcouch: 'Op het lijstje van moskeeën die extern gefinancierd worden, staan geen Arnhemse moskeeën.'

Door de gang van zaken in Den Haag vertrouwt Elfrink de landelijke overheid niet meer. 'Het lijkt raadzaam dat de gemeente Arnhem er zelf voor waakt dat de Arnhemse moskeeën niet ten prooi vallen aan moslimfundamentalisme en dat zij er op toeziet dat dit actief zal worden bestreden waar mogelijk.'

We hebben onze eigen begroting en die kan worden ingezien Woordvoerder moskeeën

Voorzitter Galip Aydemir van de Turkiyem Moskee in Arnhem had zich als inspreker gemeld. Hij hield de gemeenteraad voor dat de moskeeën in de stad zich aan de regels houden. 'We hebben onze eigen begroting en die kan worden ingezien', sprak Aydemir. Hij zei voor 6 van de 8 moskeeën in Arnhem te spreken. 'De andere twee kon ik niet bereiken op zo'n korte termijn, maar ik weet zeker dat ze het met ons eens zijn.'

'Rot geschrokken'

Hij verklaarde zich 'rot geschrokken' te zijn dat de gemeenteraad deze maandagavond vergaderde over 'haatpredikers in moskeeën', zoals indiener Elfrink het discussiestuk had genoemd. Op de vraag van Elfrink waarom Aydemir zo was geschrokken, antwoordde die: 'Als een voetbalclub zich niet aan de regels houdt, onderzoeken we dan alle voetbalclubs?'

Elfrink vond dat Aydemir zich als inspreker niet hoefde te verdedigen. 'Sterker nog, laten we samen ten strijde trekken tegen het moslimfundamentalisme. Dat ondermijnt de samenleving, het hindert de integratie. Het is een kweekvijver voor terrorisme.'

'Jongeren radicaliseren niet in moskeeën, maar op het internet'

In Arnhem wordt de zorg breed gedeeld dat jongeren radicaliseren. Marcouch: 'Maar dat doen jongeren niet in de moskeeën. Dat doen ze op het internet en in vriendengroepen. We moeten er met zijn allen scherp op zijn.'

Het stoorde moskeeënwoordvoerder Aydemir overigens dat niemand contact met hem had gezocht toen de 'financieringskwestie' door de Arnhemse SP aan de orde werd gesteld. 'U ziet en hoort: ik spreek heel goed Nederlands, ik heb zelfs een telefoonnummer.'

