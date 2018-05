Komst drie grote windmolens in Bommelerwaard stap dichterbij

ARNHEM - De komst van het windmolenpark Bommelerwaard-A2 in Zaltbommel is een stap dichterbij gekomen. Uit de milieueffectrapportage (MER) blijkt dat het windpark voldoet aan de milieunormen, laten Gedeputeerde Staten weten.

Het Gelders college stelt Provinciale Staten voor om het provinciaal inpassingsplan vast te stellen. Dat is nodig om de windmolens te kunnen neerzetten.

Het gaat om drie windturbines die in het gebied tussen de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en de snelweg A2 worden neergezet. Omwonenden en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zijn tegen de komst van de windmolens. Ze maken zich zorgen over het woon- en leefklimaat en zijn bang voor overlast.

'Windmolens passen niet in landelijke Bommelerwaard'

Door de ligging vlakbij de A2 en de spoorlijn en omdat de Bommelerwaard ook een laagvlieggebied is, wordt de regio al behoorlijk belast. Verder voorziet het landelijke project Programma Hoogfrequent Spoor in een toename van het treinverkeer op het spoor tussen Meteren en Boxtel, dat door het gebied loopt. Dat zorgt mogelijk voor meer geluidsoverlast. Het college van Maasdriel zegt verder dat de enorme windmolens de landelijke omgeving sterk zullen ontsieren.

'Provincie verplicht dit plan op te stellen'

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk vindt het jammer dat de gemeenten de komst van het windpark niet steunen. 'Met dit voorstel dragen we bij aan de noodzakelijke transitie naar duurzame energie. En daar ben ik natuurlijk blij mee. Al had ik liever gezien dat dit plan met draagvlak van de gemeenten was ontstaan. We zijn op basis van de Elektriciteitswet 1998 verplicht dit inpassingsplan op te stellen. Daarbij mogen we alleen de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het initiatief beoordelen.'

Provinciale Staten houden naar verwachting op 11 juni een hoorzitting en bespreken het plan in de commissievergadering van 13 juni. Daarnaast besluiten Gedeputeerde Staten in de komende tijd onder andere over het verlenen van de omgevingsvergunning voor de windturbines.