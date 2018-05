Deel dit artikel:











Man vlucht na mishandeling en steelt daarna met geweld fiets Foto: Omroep Gelderland

DUIVEN - De politie heeft dinsdagavond een man aangehouden na meldingen over geweld in Duiven en Westervoort. Agenten kwamen in actie na een mishandeling op het parkeerterrein bij de voetbalvelden aan de Westsingel in Duiven.

Ter plaatse trof de politie iemand aan met schaafwonden. Het slachtoffer zou zijn geslagen door een man die er vervolgens met ontbloot bovenlijf vandoor ging. Na een tip van een buschauffeur trof de politie langs de weg een jongeman aan die aan het signalement voldeed. Een korte achtervolging resulteerde in een aanhouding. Intussen kreeg de politie ook een melding over diefstal van een fiets, kort daarvoor op de Parallelweg in Westervoort. Ook daarbij zou geweld zijn gebruikt. Onderzoek en verhoor wijzen uit dat het om dezelfde verdachte gaat, aldus de politie. De man zit nog vast en justitie bepaalt wat er verder met hem gebeurt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl