Onvoldoende voor Tiels Lingecollege

TIEL - De onderwijsinspectie heeft het Lingencollege in Tiel op een aantal punten een onvoldoende gegeven. Dat meldt RegioTV Tiel. Het gaat om de afdeling havo/vwo aan de Heiligestaat. De onvoldoendes gelden voor de helft van het aantal beoordelingscriteria waar de inspectie naar kijkt.

Het gaat om de kwaliteitszorg, het didactisch handelen en rekening houden met verschillen tussen leerlingen. De schoolresultaten en de veiligheid op school zijn wel op orde. De inspectie wil dat de school aandacht heeft voor kinderen die meer uitdaging aan kunnen, zegt directeur Peter Schaap van het Lingecollege.

De school is bezig met een verbeterplan. Ouders zijn via een brief geïnformeerd over het inspectierapport.