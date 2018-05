'Bijten ligt niet aan de hond, maar aan de baas'

Donderdag praat de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de aanpak en het terugbrengen van bijtincidenten. Apeldoorn komt aan de orde als één van de gemeenten die een goede aanpak hebben.

Hond geen schuld

Roel Mulder van team Handhaving bedacht negen jaar geleden de Apeldoornse aanpak. Hij zag dat de oplossing niet lag in het aanpakken van de hond, maar juist zijn baas. 'De hond heeft geen schuld. De baas moet voorkomen dat zijn hond bijt', benadrukt hij.

Zelf heeft hij jarenlang honden gehad en van daaruit is ook de Apeldoornse aanpak ontwikkeld. 'Als je je hond kunt lezen, kun je hem ook vertellen wat hij moet doen. Vaak heeft een hond voor een bijtincident al tien signalen gegeven.'

De gemeenteraad van Apeldoorn besloot negen jaar geleden dat hondenbelasting wordt gebruikt voor die aanpak. De politie geeft meldingen door aan het team Handhaving dat vervolgens onderzoekt wat er is gebeurd. Het team kan namens de gemeente eigenaren dwingen maatregelen te nemen en dwangsommen opleggen.

Nauwelijks herhaling incidenten

Marcel Middendorp is binnen het team degene die afgaat op de meldingen. 'We nemen geen honden in beslag, want ik weet niet of dat het probleem oplost. We praten met de mensen. Wat is er gebeurd en waarom is er gebeten? Aan de hand daarvan kijken we of het verstandig is om de hond een muilkorf om te doen om herhaling te voorkomen.'

'In de afgelopen negen jaar zijn van de 455 bijtmeldingen nog geen vijf gevallen van honden die opnieuw in de fout gingen', zegt Mulder. Al geeft hij ook toe dat veel eigenaren hun hond van de hand doen na de waarschuwingen en opgelegde verplichtingen als een muilkorf en een verplichte halsband.

Toch is de aanpak beperkt tot de gemeentegrens en iedere gemeente pakt het dus anders aan. 'Als een baasje met zijn hond verhuist, is hij voor ons van de radar', legt Mulder uit. Hij hoopt dan ook dat er landelijk een registratiesysteem komt.