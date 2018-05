Trainer Sloetski kan aan de slag bij Vitesse

ARNHEM - Leonid Sloetski kan over een maand beginnen aan zijn baan als hoofdtrainer van Vitesse. De Arnhemmers ontvingen woensdag de werkvergunning van de voormalig bondscoach van Rusland.

Ook de werkvergunning van assistent-trainer Oleg Yarovinskiy is in goede orde ontvangen. Daarmee zijn de laatste formaliteiten rond de aanstelling van het Russische duo afgerond.

Sloetski bereikte in maart met de clubleiding van Vitesse al een akkoord over een contract voor twee seizoenen. De eerste training onder leiding van de nieuwe coach is zondag 24 juni op Papendal.

