Plannen voor veilige N348 al jarenlang in de maak

EEFDE - De provincie Gelderland maakt al vijf jaar lang plannen om de veiligheid op de provinciale weg N348 bij Zutphen en Eefde op twee plekken te verbeteren. Op een van die plekken vielen woensdagmiddag drie gewonden bij een ernstig verkeersongeval.

Het ongeval met meerdere personenauto's gebeurde woensdag bij de kruising van de N348 met de Jodendijk en Scheuterdijk in Eefde. Op precies die plek maakt de provincie al jarenlang plannen om de veiligheid te verbeteren. Dat is nodig vanwege 'problemen met afslaand verkeer en fietsers', aldus de provinciale plannen. De provincie is beheerder van veel wegen.

Werkzaamheden

Een conceptplan stamt al uit 2013. Vervolgens nam het provinciebestuur daar pas in 2015 een besluit over. Daarna lag het plan in 2016 ter inzage. De daadwerkelijke werkzaamheden staan pas dit jaar en in 2019 op het programma. Dat geldt ook voor aanpassing van een kruising even verderop.

Dodelijk slachtoffer

De verkeersveiligheid op de N348 kwam deze maand ook aan de orde in de gemeenteraad van Zutphen. Dat was een reactie op een ongeval op dinsdag 8 mei, eveneens op de N348. Toen kwam een 76-jarige Doetinchemmer om het leven.

De provincie liet toen weten dat er geen plannen waren om de weg aan te passen. Nu blijken er dus sinds 2013 wel degelijk plannen te zijn. Een provinciewoordvoerder wijst erop dat elk wegtraject elke 9 jaar op de schop gaat en dat er dan ook naar de veiligheid wordt gekeken. 'Deze plannen passen in die cyclus van 9 jaar', aldus de woordvoerder.

De provincie wil verder niet reageren op specifieke verkeersongevallen. De woordvoerder zegt wel dat veel ongelukken het 'gevolg zijn van menselijke fouten'.

