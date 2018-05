Staken is hot: 'De ene sector steekt de andere aan'

'We zien met name in de publieke sector dat werknemers nu een betere positie willen afdwingen', vertelt professor Agnes Akkerman van de Radboud Universiteit. Ze doet al jaren onderzoek naar stakingen. Toename in het aantal stakingen heeft met twee dingen te maken: het gaat economisch beter en sectoren steken elkaar aan, denkt Akkerman.

Publieke sector loopt achter

Volgens de Nijmeegse professor gaat het na jaren van bezuinigen gedurende de crisis nu weer goed met ons land. Er is zelfs krapte op de arbeidsmarkt. 'En dat geeft werknemers een sterkere positie. Ze kunnen meer loon vragen en ook werkgevers voelen dat. Dus wordt er volop onderhandeld. In de private markt zorgt dat ervoor dat de lonen veelal omhoog gaan.'

Toch loopt de publieke sector wat loononderhandelingen betreft vaak achter. Dat komt doordat de markt er minder van invloed op is - het gaat hier dan vooral om politieke besluiten. De enige manier waarop bijvoorbeeld leraren daar invloed op kunnen uitoefenen, is via grote landelijke acties.

Akkerman: 'Ze kunnen niet een fabriek stilleggen en hun baas via winstverlies tot iets dwingen. Dus moeten ze het van de publieke opinie hebben. Zij zien om hen heen dat er in andere sectoren wel gecompenseerd wordt voor de crisis.'

Afkijken van elkaar

Daarom begonnen de basisschoolleraren anderhalf jaar geleden een actie. Eigenlijk begon leraar Paul de Brouwer die; hij startte een Facebookcampagne die in no-time uitgroeide tot de landelijke beweging die de actiegroep nu is. Brouwer: 'We hadden nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee, al zijn we nog niet waar we willen zijn.'

Het succes van die mobilisatie bleef niet onopgemerkt. Werknemers uit andere sectoren volgden de stakingen op de voet. En er werden allerlei nieuwe actiegroepen opgericht. 'Wij zijn door een aantal groepen uit andere sectoren benaderd', vertelt de Brouwer. 'Zo is er een actiegroep in de zorg, die wilde weten hoe wij het aangepakt hebben. Ik vind dat mooi om te zien. Ik hoop dat het meer sectoren lukt om zich te mobiliseren.'

Ook Agnes Akkerman herkent het afkijkgedrag. 'Groepen leren van elkaar. Ze zien wat werkt en wat redelijke eisen zijn en delen kennis met elkaar. Het is dus afwachten hoeveel stakingen er nog gaan komen.'