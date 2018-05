Deel dit artikel:











Te weinig verkeer mijdt de spits, provincie toch tevreden Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Met ongeveer 2.200 verwachte spitsmijdingen per dag is de bereikbaarheid in de regio Arnhem-Nijmegen verbeterd. Dat zeggen de provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen en het bedrijfsleven na het evalueren van het project Slimopweg.

Na de zomervakantie passen de Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem-Nijmegen hun roosters aan, zodat er minder verkeer in de spits is. Doelstelling niet gehaald De partijen spraken eerder de ambitie af tussen 2015 en 2017 de reistijd op de grootste knelpunten met minstens 10 procent te verbeteren, 3200 spitsmijdingen per dag. In de praktijk waren het er 2200. Het vaakst werd de spits gemeden op de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord toen die weg een extra rijstrook kreeg. Dat waren er meer dan 800 per dag; bestuurders kregen daar een vergoeding voor. Veel nodig om forenzen spits te laten mijden De samenwerkende partners concluderen dat er veel komt kijken bij het uit de auto krijgen van forenzen of om ze buiten de spits naar hun werk te laten reizen. De kans op gedragsverandering is het grootst bij bijvoorbeeld een nieuwe fietsverbinding, de toename van files, wegwerkzaamheden of een bedrijfsverhuizing. Maar, stellen de deelnemers, 'probeer- en ervaaracties' en beloningen, ondersteund door een informatiecampagne, kunnen al snel drempelverlagend werken. Gedeputeerde voor verkeer in Gelderland Conny Bieze toont zich tevreden: 'Ik ben bijzonder trots op de resultaten. Zeker op de samenwerking met de grote bedrijven. Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om bewust te reizen en daar mogelijkheden voor scheppen. Door slimmer te reizen werken we samen aan duurzame mobiliteit. Daar gaan we zeker mee door.'

