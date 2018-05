Omwonenden Nettelhorsterweg blij met geplande maatregelen

Het is de bedoeling dat onder meer de kruising Nettelhorsterweg/Broekstraat veiliger wordt gemaakt. Op 3 april overleed een fietser die enkele weken daarvoor werd aangereden op de kruising en in juni vorig jaar was er ook al een dode te betreuren op de Nettelhorsterweg.

Foto: Omroep Gelderland

'Slimme' waarschuwingsborden

Het kruispunt moet in ieder geval beter zichtbaar worden. Daarvoor moeten vermoedelijk enkele bomen worden gekapt en het hoogteverschil worden aangepast. Bovendien moeten er 'slimme' waarschuwingsborden komen dat er een gevaarlijke kruising is.

Ook moet het fietspad opnieuw bestraat en geasfalteerd worden. 'Het was een constructief overleg', zegt Hans Leeflang van de Slimste Weg. 'Het is de bedoeling dat een aantal punten al voor het volgende schooljaar gerealiseerd wordt.'

Ook is er gesproken over maatregelen op de lange termijn. Volgende week brengt gedeputeerde Conny Bieze nog een bezoek aan de Nettelhorsterweg om over de maatregelen en over de toekomst van de weg te praten.

