Asielzoeker gewond bij ruzie azc Harderwijk

HARDERWIJK - Een bewoner van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk is donderdag aan het begin van de avond lichtgewond geraakt. Dat gebeurde bij een ruzie met een andere asielzoeker.

De wijkagent van de wijken Stadsdennen en Wittenhagen in Harderwijk meldt op Instagram: 'Een groot deel van de dienst ging op aan de inzet bij een steekincident.' Twee mannen kregen het aan de stok met elkaar, waarna één van hen meerdere keren werd gestoken.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat het slachtoffer lichtgewond raakte en door ambulancepersoneel dat ter plaatse kwam is nagekeken. De dader is bij de politie bekend, de politie is op zoek naar hem. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.