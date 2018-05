Deel dit artikel:











Deze week in Bureau GLD

ARNHEM - Deze woensdag staan we stil bij een beroving van een man bij een pinautomaat van de Rabobank aan het Willemsplein in Arnhem. Dit gebeurt binnen. Ook hebben we aandacht voor een brandstichting in Lobith en enkele zaken rond pinnen na het stelen van een pinpas. Een van de slachtoffers is een man van 91 uit Kesteren. De man is bijna 3500 euro kwijt.

