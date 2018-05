Volg de Stuwwalloop bij Omroep Gelderland

OOSTERBEEK - De Stuwwalloop komt er weer aan. De hardloopwedstrijd vindt zaterdag voor de elfde keer plaats in Oosterbeek en omgeving. Omroep Gelderland is erbij en houdt u op de hoogte van de spannendste momenten.

Duizenden fanatieke hardlopers gaan deze dag de uitdaging aan een pittig parcours zonder blessures en kleerscheuren af te leggen. Ook een groot aantal deelnemers van Gelderland Sport doet mee aan deze unieke hardloopwedstrijd.

Deelnemers Gelderland Sport

Na maanden van keihard trainen beginnen de deelnemers van Gelderland Sport zaterdag vol goede moed aan de hardloopwedstrijd, onder begeleiding van Honoré Hoedt. Op deze dag zal blijken of het harde trainen zijn vruchten heeft afgeworpen.

Het parcours

De Stuwwalloop kent verschillende afstanden, namelijk 5, 10 en 20 kilometer. Ook aan de kleintjes is gedacht: voor hen is er een speciale route uitgezet van 1 tot 1,5 kilometer. De omgeving van de Stuwwalloop kent veel heuvels en dalen, wat het extra pittig, maar ook uitdagend maakt.

Live uitzending

Gelderland Sport is de hele dag aanwezig bij dit evenement en zal om 19.30 uur live verslag doen via Facebook en YouTube. Ook onze verslaggever Sonja Booms houdt u op de hoogte van de spannendste momenten tijdens de run in de radio-uitzending van Maarten Daam om 16.00 uur en 19.00 uur.

Woensdag 30 mei nemen we u opnieuw mee naar de Stuwwalloop tijdens de uitzending van Gelderland Sport, vanaf 17:30 uur op TV Gelderland.

