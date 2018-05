Beter vogelbeleid is nodig om de weidevogel te redden

NIJKERK - De grutto is de nationale vogel. Toch is het vogeltje steeds minder te vinden in de weilanden van Nederland, net als heel veel andere weidevogels. 'De Nederlandse overheid moet veel meer doen om de weidevogels te redden', zegt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland.

Natuurinclusief boeren

In het televisieprogramma BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland, staat zaterdag de weidevogel centraal. In Polder Arkemheen bij Nijkerk en Putten worden maatregelen genomen om de weidevogels te beschermen en nieuwe aanwas te stimuleren. Boeren gaan actief op zoek naar nesten in hun weilanden en ze maaien aanzienlijk later, om de aanwezige nesten niet te verstoren. Dit is een plek waar het goede voorbeeld wordt gegeven, maar er moet nog veel gebeuren volgens Vogelbescherming Nederland. Veel meer boeren moeten 'natuurinclusief' gaan werken volgens de organisatie.

Consumenten kunnen steunen

'Eigenlijk moet iedereen zich dat lot van de weidevogels aantrekken', aldus Kees de Pater tegen presentator Harm Edens. 'De boeren natuurlijk, maar ze moeten daarbij gesteund worden. Consumenten kunnen ze steunen door producten te kopen van boeren die zich extra inspannen voor de weidevogel. De overheid kan veel en veel meer doen om die weidevogel te redden. En dan gaat het niet alleen maar over geld, maar ook over allerlei andere beleidsmaatregelen.'

De grutto is te redden

Weidevogels zoals de grutto, maar ook de tureluur en de wulp staan op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. Voor deze soorten heeft Nederland een bijzonder grote internationale verantwoordelijkheid, omdat een groot deel van de wereldpopulatie in ons land broedt. Ook vogels van het akkerland en het kleinschalig cultuurlandschap staan op de lijst, onder andere de patrijs, veldleeuwerik en boerenzwaluw. In het programma van komende zaterdag heeft medepresentator Twan Teunissen een ontmoeting met een paar kemphanen. Ooit ook veelvoorkomend, maar nu nog maar zelden broedend in Nederland. Toch is in ieder geval de grutto nog wel te redden volgens De Pater: 'Als je veel de weilanden veel kruidenrijker laat zijn en de waterstand hoog houdt, dan gaan we over 3 tot 5 jaar een kentering zien. Dan red je de grutto gewoon. Maar dan moet er wel eerst wat gebeuren.

Presentator Harm Edens maakt zich in zijn wekelijkse column ook druk om het beschermen van de weidevogel.

Kijk hier alvast naar de BuitenGewoon-uitzending van zaterdag 26 mei.