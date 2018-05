Burgemeester Berkelland wil 'vredesbesprekingen' tussen boos Winterswijk en Enschede

EIBERGEN - Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland heeft zijn collega's van Winterswijk en Enschede uitgenodigd voor 'vredesbesprekingen' in zijn gemeente. Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is boos omdat Enschede een promotieteam naar zijn gemeente stuurde.

Van Oostrum tweette daarom het aanbod om op neutraal terrein in het 'gezellige centrum van Eibergen' onder het genot van een 'heerlijk broodje grillworst' of een 'lekker ijsje' de problemen uit te praten. Een actie met een knipoog, zo gaf een gemeentewoordvoerster woensdag toe.

Enschede voerde zaterdag campagne in Winterswijk met borden als 'Enschede, staat je goed'. Dat viel verkeerd bij de plaatselijke winkeliersvereniging, maar ook bij burgemeester Bengevoord: 'Er is agressief campagne gevoerd. Een week of 3 à 4 geleden was de actie aangekondigd als een ludieke actie. Daar ben ik fan van. Maar deze actie is niet ludiek meer. Zo gaan we niet met elkaar om.'

Of het tot een gesprek komt, al dan niet in Eibergen, is nog niet duidelijk.

