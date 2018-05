Deel dit artikel:











Vrouw ongedeerd na sprong van Waalbrug Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Een vrouw is woensdagmiddag vanaf de Nijmeegse Waalbrug in de Waal gesprongen. Volgens de politie is ze 'veilig en wel' uit het water gekomen.

De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit. Behalve de politie, brandweer en ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Die landde op de kade, pal voor het casino. Bekijk de beelden (tekst gaat verder onder de video): Brandweerboot De vrouw is later met behulp van een brandweerboot uit de rivier gehaald, waarna ze is overgedragen aan de ambulancedienst. Dinsdagmiddag belandde bij Nijmegen ook al iemand in de Waal. Deze persoon zou overboord zijn geslagen. Verschillende zoekacties leverden niets op. Zie ook: Drenkeling op Waal bij Nijmegen nog niet gevonden Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl