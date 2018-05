Over De Top Festival breekt bezoekersrecord

LICHTENVOORDE - Een zonovergoten negende editie van het Over De Top Festival in Lichtenvoorde heeft het afgelopen pinksterweekend opnieuw een bezoekersrecord verbroken. De organisatie mocht circa 4500 bezoekers verwelkomen op het tweedaagse festival. Dat waren er duizend meer dan vorig jaar.

'We hadden natuurlijk de weersomstandigheden al mee, dat was een hele mooie bijkomstigheid', vertelt Nienke Penterman van de organisatie. 'De zondag was eigenlijk gewoon gekkenhuis met lekker 25 graden en ik denk dat we ruim drieduizend mensen op het terrein gehad hebben, dus dat is top.'

'Echt heel tof'

De bezoekers genoten van een drankje in de zon en hoorden de vrolijke klanken van verschillende artiesten aan. 'Ik was er nog nooit geweest', laat Timon Massop van de band Dokter Watjes weten. 'Ik moet echt zeggen dat ik het iedereen aan kan raden om hier naar toe te gaan, echt heel tof.'

Voor de duizenden bezoekers was er een uitgebreid programma met voor ieder wat wils. 'Kijk eens om je heen, de hele entourage die is fantastisch', laat een enthousiaste bezoeker weten. 'Prima voor elkaar altijd', valt een andere bezoeker bij.

'Elke keer vernieuwen'

Volgend jaar is de tiende editie van het Over De Top Festival en de organisatie hoopt ook het decennium te vieren met een vernieuwende editie. 'We willen natuurlijk wel elke keer vernieuwen', zegt Penterman, die het belangrijk vindt dat het feest toch haar eigen identiteit houdt. 'We willen wel het gezellige festival blijven dat we nu zijn.'