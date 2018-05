Nieuw college in Tiel is rond

TIEL - De vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Tiel is klaar. PvdB, VVD en PvdA leggen momenteel de laatste hand aan het coalitieakkoord. Op woensdag 30 mei ondertekenen zij het akkoord, waarna zij het verspreiden onder de raadsleden en het online te lezen is.

In een extra raadsvergadering op dinsdag 5 juni lichten de partijen het akkoord toe en gaan zij hierover in gesprek met de raad.

Tijdens deze extra raadsvergadering is ook de installatie van de wethouders. De PvdB draagt Carla Kreuk en Frank Groen jr. voor als wethouders. Marcel Melissen is kandidaat-wethouder voor de VVD en Ben Brink voor de PvdA.

Zorg voor inwoners belangrijk speerpunt

De afgelopen week hebben de partijen uitgebreid gesproken over de sociale zorg in Tiel. Het gezamenlijke uitgangspunt is dat iedere inwoner die zorg nodig heeft, deze ook krijgt. Om deze belofte de komende jaren waar te kunnen maken, reserveren de partijen een budget om tekorten op te kunnen vangen. De drie partijen zijn het ook eens over de andere speerpunten en de investeringen voor de komende vier jaar.

Vanaf woensdagavond 30 mei staat het coalitieakkoord op de website van de gemeente Tiel.