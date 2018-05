Zilveren Kruis verhuist 480 banen naar Apeldoorn

APELDOORN - Zorgverzekeraar Zilveren Kruis verhuist 480 medewerkers van hun huidige werkplek in Zwolle naar een kantoor in Apeldoorn. Dat maakte moederbedrijf Achmea woensdag bekend.

Door de sluiting van het kantoor in Zwolle is Zilveren Kruis op zoek naar nieuwe werkplekken voor in totaal 830 werknemers. Daarvan krijgen er 480 een plek in het kantoor van Achmea aan de Laan van Malkenschoten in Apeldoorn. De andere 350 werknemers werken straks in Leeuwarden en Leiden.



Het vertrek van Zilveren Kruis uit Zwolle was al eerder aangekondigd. De ondernemingsraad van de zorgverzekeraar ging recent akkoord met de plannen.

Achmea streeft ernaar zoveel mogelijk medewerkers te behouden bij de verhuizing, die uiterlijk in de zomer van 2019 achter de rug moet zijn. Achmea telt in totaal 14.500 medewerkers in Nederland.