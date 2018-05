FNV: 'Van 20 euro kan je thuiszorgmedewerkers geen fatsoenlijk loon betalen'

NIJMEGEN - Vakbond FNV wil dat de gemeente Nijmegen zo snel mogelijk een kostendekkend tarief van 25 euro per uur toepast voor thuiszorgorganisaties. Zo moeten situaties als bij Vérian worden voorkomen. Die organisatie kwam in de problemen doordat ze hebben ingeschreven voor een veel te laag tarief.

De gemeente Nijmegen hanteert nu, omgerekend naar uren, een tarief van ongeveer 20 euro per uur. Dat is veel te laag, vindt de FNV. In een brief die woensdagavond onderwerp van gesprek is tijdens een raadsvergadering roept de bond de gemeente op om daar 25 euro van te maken.

Arbeidsvoorwaarden verslechterd

De vakbond benadrukt dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om een reële prijs te hanteren, niet alleen in het eerste jaar waarin de prijs wordt vastgesteld in het inkoopproces, maar bij meerjarige contracten ook in de jaren erna.

Een thuiszorgorganisatie als Vérian komt volgens de FNV in de problemen omdat ze hebben ingeschreven voor een veel te laag tarief, waarbij zij wisten dat er geen fatsoenlijk loon betaald kon worden. Met alle gevolgen van dien.

Sommige medewerkers worden nu voor de vierde keer overgenomen door een andere aanbieder waarbij keer op keer de arbeidsvoorwaarden verslechterd zijn, zo schrijft de bond.

