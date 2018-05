Mini Manna opent dagbestedingslocatie Ulft

ULFT - Ulft heeft er een nieuwe dagbestedingslocatie bij. Na een kringloopwinkel en supermarkt biedt de vestiging van Mini Manna nu ook een zinvolle daginvulling aan voor mensen met een (arbeids)beperking.

'Eigenlijk houdt het in dat mensen hier de hele dag dingen kunnen maken', vertelt bedrijfsleidster Amanda van Hoeyen. 'Dat gebeurt dan van 09.00 tot 16.00 uur met mensen die NAH (Niet-aangeboren hersenletsel, red.) hebben, sociaal wat achter liggen maar met een indicatie die ze via de gemeente krijgen.'

'Succes'

Mini Manna in Doetinchem opende in november een dagbestedingslocatie waarna Ulft nu volgt. 'Omdat dat een succes was, dachten we ‘dat gaan we hier ook proberen en kijken of we hier hetzelfde succes kunnen boeken als daar'', aldus Van Hoeyen. Het is een arbeidsmatige dagbesteding, wat betekent dat materialen vanuit de kringloopwinkel gebruikt kunnen worden om nieuwe producten te maken die vervolgens weer verkocht kunnen worden in de winkel.



Allerlei doelgroepen kunnen terecht bij de dagbesteding van Mini Manna. Volgens Jessica Doornenbal, coördinator van de dagbesteding, is het erg belangrijk om iedereen een daginvulling aan te bieden. 'Normaal gesproken zijn mensen gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep en richten ze zich daar heel erg op', zegt Doornenbal. 'Terwijl wij zoiets hebben van de samenleving zit ook verschillend in elkaar en het is gewoon hartstikke leuk om dat te doen.'

Vrijwilligerswerk

Van Hoeyen hoopt dat mensen die gebruik maken van de dagbesteding uiteindelijk vrijwilligerswerk in de kringloopwinkel gaan doen. 'En misschien uiteindelijk wel toe is aan een baan en een betaalde kracht gaat worden bij welk bedrijf dan ook.'