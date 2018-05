Schoofs en Hogenkamp naar volgende ronde kwalificatie Roland Garros

Schoofs hier in Australië (Foto: Tim Colijn)

ARNHEM - Bibiane Schoofs uit Ede en Richèl Hogenkamp uit Doetinchem hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de kwalificaties voor het grandslamtoernooi op Roland Garros.

Schoofs, 179e van de wereld, won woensdag in Parijs met 7-6, 2-6, 6-3 van Kristie Ahn. De Amerikaanse was als 19e geplaatst in de kwalificatie en staat veel hoger op de wereldranglijst dan de Edese: 128e.

Hogenkamp is als 22e geplaatst in de kwalificaties. Ze maakte die status dinsdag waar door simpel met 6-2, 6-0 van de Japanse Miharu Imanishi te winnen.