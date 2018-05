Deel dit artikel:











Jongen (14) aangehouden voor meerdere brandstichtingen Foto: archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Een jongen van 14 jaar uit Arnhem is woensdag aangehouden in een rechercheonderzoek naar meerdere brandstichtingen. Die branden werden in januari in Arnhem gesticht.

In Arnhem-Zuid vonden in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 januari brandstichtingen plaats. Er werden onder meer papier- en afvalcontainers in brand gestoken, onder andere op de Naardenstraat, Goudaweg en het Voorburgpad. Ook een woning aan de Wormerveerstraat liep brandschade op. De politie heeft lang onderzoek gedaan, daarbij werden camerabeelden veiliggesteld. De jongen is nu dus aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat de verdachte iets te maken heeft met de autobranden die afgelopen tijd in Arnhem zijn geweest. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl