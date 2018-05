Deel dit artikel:











'Gelukkig waren er geen mensen in het pand', directie ROVC enorm geschrokken Foto: Omroep Gelderland

EDE - De directie van het technische opleidingsinstituut ROVC in Ede is geschrokken van de brand in het pand aan de Galvanistraat. 'Gelukkig waren er geen mensen in het pand aanwezig.'

'Onze prioriteiten liggen nu bij het op orde krijgen van de IT-systemen en processen, het vinden van alternatieve locaties voor onze cursisten en medewerkers en het continueren van de opleidingen en trainingen. Wij doen er alles aan om de overlast voor onze cursisten, docenten en opdrachtgevers te beperken', aldus John Huizing, directeur van het ROVC. UPDATE: het opleidingsinstituut laat woensdagmiddag weten: de examenlocaties voor 24 mei, 9.00 en 10.45 uur zijn gewijzigd. Ze worden gehouden in 50/50 Hotel Belmont, Goorsteeg 66 in Ede. Op de website van de instelling stond eerder op woensdagmiddag dit bericht: Het pand van opleidingsinstituut ROVC aan de Galvanistraat in Ede werd grotendeels verwoest. Vlammen sloegen tientallen meters hoog uit het dak. De brand werd even voor 23.00 uur gemeld.Meerdere brandweerkorpsen bestreden het vuur. De politie laat weten dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is. Dit wordt momenteel onderzocht.

'Dit is een groot verlies voor Ede', brand verwoest opleidingsinstituut