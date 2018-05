'Brandgevaarlijke gevelplaten' in ouderencentrum blijven voorlopig gewoon zitten

Volgens de brandexperts is er sprake van een gevaarlijke situatie omdat er achter de gevelplaten uiterst brandbaar isolatiemateriaal zit. Als het vuur daar eenmaal komt kan het zich razendsnel over de hele gevel verplaatsen. In het programma van Zembla wordt een vergelijking getrokken met Grenfell Tower in Londen waar bij een band vorig jaar 72 mensen om het leven kwamen door het vuur dat zich via de gevel razendsnel verspreidde. In plaats van veiligheidsklasse B (heel moeilijk brandbaar) voldoet de gevel slechts aan veiligheidsklasse D (goed brandbaar) zo blijkt uit onderzoek dat Woongenoot heeft laten uitvoeren na de bevindingen van de experts bij Zembla.

'Gewoon eraf halen'

Maar directeur Kees van Kampen ontkent dat er hierdoor een onveilige situatie bestaat voor de bewoners, die een gemiddelde leeftijd hebben van 84 jaar. Volgens experts van de Omgevingsdienst regio Nijmegen en de brandweer komt dat omdat er in de gevels geen kozijnen zitten. Het vreemde is dat die er wel in zitten, maar volgens van Kampen maakt het nogal een verschil dat die ramen aan de zijkant zitten. Daardoor zou het vuur zich niet zo snel verspreiden als het eenmaal van binnen naar buiten is geslagen.

Maar veel bewoners zijn er toch niet gerust op zo bleek dinsdagavond toen zij in een gemeenschappelijke ruimte zaten te kaarten. 'Als onze veiligheid in het geding komt, dan moeten ze er af' zegt er één en een ander voegt toe: 'Ik vind gewoon dat ze er iets aan moeten doen ja. Gewoon er af.' Een ander relativeert de situatie door er op de wijzen dat er wel eerst brand moet zijn wil er een onveilige situatie ontstaan, maar haar buurvrouw antwoord dat er juist vorige week nog brand was door plakband om een lamp dat was gaan smelten.

Directeur Kees van Kampen gaat nu bespreken hoe de situatie zo veranderd kan worden dat die veiliger wordt. Wat er daarvoor moet gebeuren is nog onduidelijk.

