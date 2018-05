Deel dit artikel:











Ontwerpwedstrijd voor lokale kunstenaars met of zonder beperking

EDE - MEE Veluwe reikt eind dit jaar de Doemee-award uit. Dit is een prijs voor een persoon of organisatie die zich met een lokaal initiatief inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen. Tot 1 oktober kan iedereen een initiatief van een persoon of organisatie nomineren via www.doemee-award.nl.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Voor het maken van de Doemee-award kunnen lokale kunstenaars met of zonder beperking tot en met 31 juli een ontwerp indienen. De kunstenaar van het winnende ontwerp mag de opdracht voor het maken van in totaal drie awards uitvoeren. Meedoen aan ontwerpwedstrijd Een jury beoordeelt alle inzendingen en kiest een winnaar. Kunstenaars, ateliers of dagcentra die mee willen doen aan de ontwerpwedstrijd van de Doemee-award kunnen zich aanmelden en hun ontwerp indienen via www.doemee-award.nl (button rechts ‘Ontwerpwedstrijd Doemee-award voor lokale kunstenaars’). Het winnende ontwerp wordt in de eerste week van augustus bekendgemaakt. Over de Doemee-award Steeds meer mensen en organisaties zetten zich in voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking, chronische ziekte of afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen meedoen. Met hun enthousiasme maken zij het verschil; door op zoek te gaan naar mogelijkheden en niet te blijven denken in beperkingen. Iets wat een podium verdient en extra gewaardeerd wordt met een Doemee-award.