Burgemeester Zutphen rijdt mee met Asperge Rally

ZUTPHEN - Burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen rijdt mee in de Asperge Rally.

Ze kruipt achter het stuur van één van de auto's in deze rally, die zaterdagochtend start in Zutphen en vervolgens door de Achterhoek voert. Het parcours gaat via onder meer Lochem, Vorden en Ruurlo.

Het is de tweede editie van de Asperge Rally. De opbrengsten gaan naar de Stichting Leergeld. Die heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.