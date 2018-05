Gelderse economie: grootste groei in 10 jaar tijd

ARNHEM - De economie in Gelderland maakte in het laatste kwartaal van 2017 de grootste groei in 10 jaar tijd mee. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland.

In de laatste drie maanden van 2017 groeide de Gelderse economie met 3,1 procent. Dat was vooral te danken aan investeringen in woningen en machines voor het bedrijfsleven, plus de export naar het buitenland. Vooral de export van industriële goederen naar Duitsland doet het goed.

Minder werklozen

De groei betekent ook dat de werkloosheid in onze provincie daalt. In totaal zat 3,7 procent van de Gelderse beroepsbevolking eind 2017 zonder werk. Dat percentage is bijna gelijk aan dat van 2008, vlak voordat de wereldwijde economische crisis uitbrak.

Meer vertrouwen bij ondernemers

Volgens de onderzoekers gingen er ook flink minder bedrijven failliet. Het aantal faillissementen is nu ongeveer gelijk aan dat van 2008. Gelderse ondernemers geven aan veel vertrouwen te hebben in de economie. Ze verwachten meer winst te kunnen maken en meer personeel aan te kunnen nemen.