Nijmeegse bedreigd met vuurwapen foto: politie Nijmegen Zuid

NIJMEGEN - Een Nijmeegse is woensdagochtend door drie daders met een vuurwapen bedreigd in haar woning in de wijk Zwanenveld.

De daders zijn in een zwarte auto vertrokken. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van de overval op de Zwanenveld, vijftigste straat. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl