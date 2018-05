Engerling en meikever teisteren Bronckhorst

ARNHEM - De gemeente Bronckhorst gaat op een aantal plaatsen in Hengelo en Vorden voorlopig geen nieuwe beplanting aanleggen. De gemeentelijke plantsoenen worden geteisterd door engerlingen die de beplanting en het gazon kapot vreten.

In Vorden en Hengelo is al een aantal jaar overlast van engerlingen in gemeentelijke plantsoenen. De larven en kevers vreten aan plantenwortels waardoor er onherstelbare schade ontstaat aan de beplanting en het gazon.

Engerlingen zijn de larven van de meikever. Deze kever heeft een levenscyclus van drie jaar als engerling, waarna ze in het vierde jaar in het voorjaar als kever uit de grond komt om vervolgens weer nieuwe eitjes af te zetten. Ongeveer 35 tot 45% van de heestervakken in Hengelo en Vorden zijn aangetast.

Te duur

De bestaande biologische bestrijdingsmethode voor engerlingen is volgens de gemeente maar voor zo'n veertig procent effectief, daarnaast is de methode duur. Door plantenvakken leeg te laten hoopt de gemeente dat de meikevers geen eitjes meer afzetten.

'We realiseren ons dat lege beplantingsvakken een minder fraai beeld kunnen geven in de straten. Om dit zoveel mogelijk te beperken, voeren we in deze vakken een aantal extra onderhoudsrondes uit. We onderzoeken de aanwezigheid van de engerlingen in alle dorpen regelmatig en evalueren eind van dit jaar de stand van zaken', aldus Bronckhorst.