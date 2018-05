Deel dit artikel:











Opstapjes plein Arnhem weer weg na struikelpartijen Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Wordt het weer veilig op het Audrey Hepburnplein? Bouwvakkers egaliseren woensdag het nieuwe pleintje in de binnenstad. Pas aangelegde opstapjes moeten weer verdwijnen. Diverse mensen waren daar over gevallen of gestruikeld.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

info@rtv-arnhem.nl

Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Die opstapjes waren aangelegd om het hoogteverschil tussen de Broerenstraat en de Turfstraat op te lossen. Sinds eind april stonden er dranghekken bij de drempels. Eerder die maand werd het plein opgeleverd.



Foto's: Petra Dielman/ArnhemLife