Coalitieakkoord Nunspeet: ‘Duurzaam koers houden’

NUNSPEET - SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie presenteren hun coalitieakkoord met als titel: ‘Duurzaam koers houden’.

Onder leiding van SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder hebben de partijen overeenstemming bereikt over de koers die de gemeente Nunspeet de komende vier jaar voortzet.

'Sterke en sociale gemeente'

Polinder over het akkoord: ‘De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt aan een vitale en aantrekkelijke gemeente Nunspeet. Nu is het zaak om koers te houden. Deze coalitie van SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie gaat met vol enthousiasme verder bouwen aan een duurzame, sterke en sociale gemeente Nunspeet. Ik ben blij dat we voor het akkoord vooraf en tussentijds ook input hebben gekregen van de overige partijen in de gemeenteraad. Een breed draagvlak in de gemeenteraad van alle betrokken partijen is namelijk steeds onze inzet geweest.’

Sober maar ambitieus

Het akkoord is sober waar het kan en ambitieus waar het moet. De coalitie benoemt vier belangrijkste projecten waar flink in wordt geïnvesteerd: Stationsomgeving, De Wiltsangh (zwembad/sporthal en turnhal) duurzaamheid en onderwijshuisvesting. Ook gaat deze coalitie zich deze periode extra inzetten voor mantelzorg, jeugdzorg en toerisme en recreatie.

Uitbreiding aantal wethouders

In het coalitieakkoord zit veel ambitie en het kent veel grote projecten. Daar hoort een passende bestuurskracht bij. Daarom is ervoor gekozen het aantal wethouders met 0,7 fte uit te breiden. De kandidaat-wethouders zijn: Leen van der Maas en Jaap Groothuis (SGP, beiden 0,9 fte), Marije Storteboom (Gemeentebelang, 0,95 fte), Mark van de Bunte (Gemeentebelang, 0,55 fte) en Gert van den Berg (ChristenUnie, 1 fte).

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei vinden er algemene beschouwingen plaats over het coalitieakkoord en worden de wethouders benoemd.