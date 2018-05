Veld NEC beste van eerste divisie

NIJMEGEN - Het veld van het Gofferstadion van NEC is door de aanvoerders van de eerste divisie uitgeroepen tot het beste veld van de competitie. Directeur Danny Hesp van spelersvakbond VVCS, en oud-NEC'er, overhandigde dinsdag de prijs aan het grasteam van NEC, onder leiding van Theo van Benthum.

Het veld van NEC scoorde een 4 op een schaal van 1 tot 5 en bleef daarmee Go Ahead Eagles (3,9) nipt voor. De aanvoerders in de eerste divisie gaven het veld van De Graafschap een 2,9. Dat betekende de derde plek.

In de eredivisie was het veld van Feyenoord veruit het beste (4,8). Het gras van GelreDome van Vitesse eindigde in de middenmoot: negende met een 3,1.

De prijzen voor de beste velden in het betaalde voetbal zijn een initiatief van de VVCS.